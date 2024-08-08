السعودية | رابطة العالم الإسلامي ترحِّب بمُخرجات الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي، بمخرجات الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، عن تأييد الرابطة لمُخرجات الاجتماع، في إدانة الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتأكيدها على مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه بما جاء في البيان من تجديد التأكيد على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأهمية الوصول إلى حلٍّ عادل وشامل يُمكِّن الشعبَ الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينيَّة المستقلَّة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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