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السعودية | مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يستقبل رئيس البرلمان العربي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بمقر الوفد في القاهرة، اليوم، معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبدالرحمن العسومي.

 

 

وجرى خلال الاستقبال، استعراض التعاون القائم بين المملكة والبرلمان العربي، والعمل العربي المشترك في المجال البرلماني، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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