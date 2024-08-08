شكرا لمتابعة خبر عن ‎السفارة في تايلاند تعلن إعفاء المواطنين من تأشيرة دخول البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت سفارة المملكة في تايلاند اليوم أنه يحق للمواطنين الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى تايلاند اعتباراً من 2024/7/15 .

‎وقالت السفارة: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن وزارة الخارجية التايلندية أعلنت أنه اعتباراً من تاريخ 2024/7/15 يحق للمواطنين السعوديين الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة 60 يوماً، كما يمكن تمديدها لمدة 30 يوماً أخرى وفقاً لتقدير موظف إدارة الجوازات.