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‎السفارة في تايلاند تعلن إعفاء المواطنين من تأشيرة دخول البلاد

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت سفارة المملكة في تايلاند اليوم أنه يحق للمواطنين الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى تايلاند اعتباراً من 2024/7/15 .

‎وقالت السفارة: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن وزارة الخارجية التايلندية أعلنت أنه اعتباراً من تاريخ 2024/7/15 يحق للمواطنين السعوديين الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة 60 يوماً، كما يمكن تمديدها لمدة 30 يوماً أخرى وفقاً لتقدير موظف إدارة الجوازات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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