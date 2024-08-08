شكرا لقرائتكم خبر عن 111 مشروع ومبادرة ضمن آلية "الرياض الصحي الأول" لتحسين تجربة الموظف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح تجمع الرياض الصحي الأول خلال استعراضه أبرز إنجازاته لفترة النصف الأول من عام 2024؛ العديد من المبادرات التي عملت عليها الإدارة التنفيذية لتجربة العملاء في مجالات تجربة الموظف، وتجربة المريض، وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. مشاريع تحسين تجربة الموظف في تجربة الموظف، تم تكريم أكثر من 5,600 موظف وموظفة بناءً على معايير التميز في تقديم أفضل الخدمات بمختلف التخصصات.

كما يجري العمل على 111 مشروعاً ومبادرة لتحسين تجربة الموظف في كافة منشآت التجمع. وتم إطلاق نموذج عمل شامل لتحسين نسبة الارتباط الوظيفي، بالإضافة إلى برنامج الدعم النفسي للموظفين وعيادات جودة الحياة الوظيفية، وبرنامج تحسين بيئة العمل للتمريض. خدمات تجربة المريض كما تم إطلاق مبادرة "مرشد العيادات والطوارئ" في تجربة المريض، حيث صُممت لمنح المرضى دعماً فورياً ومعلومات شاملة أثناء زياراتهم، مما يسهم في تحسين تجربتهم العلاجية بالإضافة إلى نقل صوت المريض وملاحظاته إلى قادة المنشآت.

كما تم إصدار دليل "أفضل الممارسات في تجربة المريض" الذي يحتوي على مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تهدف إلى تحسين تجربة تلقي الرعاية الصحية، ويشمل التواصل الفعال، الاحترام والتعاطف، الاستجابة السريعة لاحتياجات المريض، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة.

كما أقيمت دورة "أساسيات ومفاهيم مهارات التواصل" لتدريب موظفي تجربة المريض على مهارات التواصل الفعال مع المرضى وأفراد أسرهم، بما في ذلك الاستماع الفعال، و التواصل بوضوح وبشكل مهني، التعبير عن التعاطف والاحترام، وفهم احتياجات المرضى والتعامل معها بشكل لائق ومهني. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تحقيق نسبة 83% في تحسين تجربة المرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة ببرنامج قياس تجربة المريض، بارتفاع عن مؤشر الوزارة البالغ 78%. كما تم إصدار 810 بطاقات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي يستهدف الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارات المعنية، وقياس نسبة الارتباط الوظيفي. وقد حقق التجمع أعلى مؤشر لبرنامج الوصول الشامل بمعدل 85% مقارنة بالمؤشر العام للوزارة البالغ 77%.

الجدير بالذكر تعد تجربة العملاء في "التجمع الأول" أداة إستراتيجية تعمل على تحقيق أهداف التطوير الشامل للنظام الصحي وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تساهم في تحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، مع ضمان حصول رضا المرضى والمستفيدين.