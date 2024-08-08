شكرا لقرائتكم خبر عن إمام وخطيب المسجد النبوي يصل جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير صباح اليوم الخميس، الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1446هـ إلى مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية، بناءً على دعوة رسمية من مجلس الوزراء الباكستاني، واتساقاً مع برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وكان في استقباله فضيلته بمطار إسلام آباد الدولي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام الديني الباكستاني شودري سالك حسين، وعدد من المسؤولين. برنامج الزيارة ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاء بفخامة رئيس الجمهورية السيد أصف زرداري، وإمامة المصلين لصلاة الجمعة بمسجد الملك فيصل في إسلام أباد، والالتقاء بدولة رئيس الوزراء السيد شهباز شريف، والالتقاء بمعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيد يوسف رضا جيلاني، والالتقاء برئيس الجمعية الوطنية معالي السيد سردار أياز صادق، والالتقاء بمعالي رئيس أركان الجيش الفريق أول سيد عاصم منير، كما يلتقي رئيس وزراء إقليم البنجاب السيدة مريم نواز، ولقاء حاكم إقليم البنجاب، وإمامة المصلين في المسجد الملكي بلاهور، وزيارة الجامعة الأشرفية ولقاء رئيس الجامعة، وزيارة مقر جمعية أهل الحديث ولقاء الشيخ ساجد مير وأعضاء الجمعية.