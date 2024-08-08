شكرا لقرائتكم خبر عن إمام وخطيب المسجد النبوي يصل جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير صباح اليوم الخميس، الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1446هـ إلى مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية، بناءً على دعوة رسمية من مجلس الوزراء الباكستاني، واتساقاً مع برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وكان في استقباله فضيلته بمطار إسلام آباد الدولي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام الديني الباكستاني شودري سالك حسين، وعدد من المسؤولين.
وكان في استقباله فضيلته بمطار إسلام آباد الدولي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام الديني الباكستاني شودري سالك حسين، وعدد من المسؤولين.