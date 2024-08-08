شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعو للتواصل عبر الهاتف أو البريد للإبلاغ عن الفساد والتجاوزات الأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة جميع منسوبيها إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سلوكية أو شبهة فساد أو تجاوزات إدارية أو تعديات أخلاقية، وذلك من خلال التواصل مع مركز اتصال الموظفين أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة، وأنها ترحب بأي معلومات من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في بيئة العمل. تطبيق معايير النزاهة وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع أعمالها، وتأكيدًا على أهمية دور الموظفين في تحقيق هذا الهدف.

وتأمل الوزارة أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات، وتعزيز بيئة عمل آمنة ونزيهة لجميع منسوبيها.