شكرا لمتابعة خبر عن حالات يلزم فيها الإبلاغ عن فقدان الهوية عبر مكاتب الأحوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه المتحدث باسم الأحوال المدنية، جاسر الجاسر، حالات يلزم فيها الإبلاغ عن فقدان الهوية عبر مكاتب الأحوال.

وأوضح جاسر الجاسر، أن الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية يكون عبر الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية عبر منصة (أبشر)، وفي حالة تعثر المستفيد في رفع الطلب إلكترونيا فإنه يمكن مراجعة مكاتب الأحوال المدنية لرفع الطلب.

ولفت الجاسر إلى أن الحالات التي ينطبق عليها الرفع عبر المكاتب تشمل عدم تمكن المستفيد من الدخول إلى منصة (أبشر.

وأضاف أن الحالة الأخرى هي أن يكون المستفيد استكمل إجراءات تجديد بطاقة الهوية الوطنية وقبل استلام البطاقة الجديدة اتضح أنه فقد القديمة.