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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول للمنح للطلاب غير السعوديين

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واس - عرعر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول للمنح للطلاب غير السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1446 هـ، ابتداءً من يوم السبت القادم، ولمدة أربع أيام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.
واشترطت الجامعة للمتقدم أن يكون الطالب مقيماً في المملكة العربية إقامة نظامية سارية المفعول قبل بدء الدراسة، وألا يقل سن المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (25) عاماً للمرحلة الجامعية.

المنح الدراسية

كما اشترطت أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن تكون شهادته الثانوية صادرة من مدرسة حكومية أو من مدرسة معادلة لدى الجامعة، وأن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك. بالإضافة لعدد من الاشتراطات أعلنت عنها الجامعة بموقعها الإلكتروني.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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