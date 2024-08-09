شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني يستقبل إمام وخطيب المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس أصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في القصر الرئاسي مساء اليوم، فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من المسؤولين، ورحّب فخامته خلال الاستقبال بالشيخ البدير والوفد المرافق.

وأكد أن باكستان والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية متميزة وتعاون مشترك في جميع القضايا والمجالات المختلفة، مشدداً على أهمية الوحدة والتضامن بين المسلمين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة. زيارات أئمة الحرمين من جهته عبر الشيخ صلاح البدير عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لباكستان الاستقرار والأمان، وأن يحفظ الأمة الإسلامية جمعاء من كل سوء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تشرف على تنفيذه وتنسيق برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها الدينية بسفارات المملكة بالخارج، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.