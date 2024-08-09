شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإنسانية في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدة اللاجئين السوريين

إغاثة السودان

مشروع طبي بكمبوديا

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.539 سلة غذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 17.773 فرداً، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023.كما وزّع المركز أمس 891 سلة غذائية في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها 6.237 فرداً، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024.وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية.وجرى خلال شهر يوليو الماضي استقبال 2.396 مريضاً في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قدمت لهم 5.817 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40% والإناث 60%، والمجتمع المضيف 42%، واللاجئين 58%.ووزع المركز 600 حقيبة إيوائية استفاد منها 3.450 فرداً، و600 حقيبة عناية شخصية استفاد منها 3.450 فرداً من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان،وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 244 حقيبة إيوائية، و 244 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 1.403 أفراد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024.ونفذ المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والعنق في مدينة بنوم بنه بمملكة كمبوديا، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس 2024م، بمشاركة 14 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 69 عملية جراحية متخصصة شملت استئصال الأورام الحميدة والسرطانية في منطقة الفم والوجه والفكين، والقيام بعمليات ترميم الوجه والفكين تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.