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أمير قطر يبعث رسالة خطية لولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية، إلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وتسلم الرسالة، السيد عبد المجيد بن راشد السماري وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم بالمملكة.

يذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم، مع طلال بن فرحان العنزي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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