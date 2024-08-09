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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك تعلن عن توفر 40 وظيفة أكاديمية.. إليك شروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة تبوك عبر الحساب الرسمي في منصة إكس عن توفر 40 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك - أستاذ) للجنسين، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية، حسب التخصصات والشروط الموضحة في الإعلان.
وأوضحت أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد ١١-٨-٢٠٢٤م ، إلى الخميس ١٥-٨-٢٠٢٤م. عبر موقع الجامعة : http://ut.edu.sa
وأوضحت أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد ١١-٨-٢٠٢٤م ، إلى الخميس ١٥-٨-٢٠٢٤م. عبر موقع الجامعة : http://ut.edu.sa
شروط التقديم
وحددت الجامعة عدد من الشروط التي يجب استيفائها لدى المتقدمين وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو ما يعادلها من جامعة سعودية. أو جامعة غير سعودية معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد في مرحلة البكالوريوس.
- أن يكون تخصص درجة الماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب.
- وتكون درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب أو في تخصص متسق معه حسب ما تقره المجالس المختصة.
- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس ماجستير - دكتوراه) بالانتظام.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 45 سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة أستاذ مساعد فقط.
- إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.