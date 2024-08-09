شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك تعلن عن توفر 40 وظيفة أكاديمية.. إليك شروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة تبوك عبر الحساب الرسمي في منصة إكس عن توفر 40 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك - أستاذ) للجنسين، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية، حسب التخصصات والشروط الموضحة في الإعلان.

وأوضحت أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد ١١-٨-٢٠٢٤م ، إلى الخميس ١٥-٨-٢٠٢٤م. عبر موقع الجامعة : http://ut.edu.sa



وحددت الجامعة عدد من الشروط التي يجب استيفائها لدى المتقدمين وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو ما يعادلها من جامعة سعودية. أو جامعة غير سعودية معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيد في مرحلة البكالوريوس.

أن يكون تخصص درجة الماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب.

وتكون درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب أو في تخصص متسق معه حسب ما تقره المجالس المختصة.

أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس ماجستير - دكتوراه) بالانتظام.

ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 45 سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة أستاذ مساعد فقط.

إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

شروط التقديم