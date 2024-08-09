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سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في ضوء إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة نتيجة تداعيات العاصفة "ديبي"
دعت السفاره عبر منشور في الحساب الرسمي على منصة اكس اليوم المواطنين الموجودين في الولايات (كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا) وواشنطن العاصمة إلى اخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية
كما دعت في حال الطوارئ الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:
(202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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