شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والان نبدء بالتفاصيل



دعت السفاره

كما دعت في حال الطوارئ الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:

(202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888

الدمام - شريف احمد - في ضوء إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة نتيجة تداعيات العاصفة "ديبي"دعت السفاره السعودية عبر منشور في الحساب الرسمي على منصة اكس اليوم المواطنين الموجودين في الولايات (كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا) وواشنطن العاصمة إلى اخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحليةكما دعت في حال الطوارئ الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:(202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888