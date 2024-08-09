شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على المدينة المنورة محافظات المهد وبدر ووادي الفرع والعيص بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.





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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد قالت إن هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، يستمر من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

ودعت إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة.

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