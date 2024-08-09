شكرا لمتابعة خبر عن ناجٍ من غيبوبة بسبب كورونا يكشف تفاصيل تجربته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مواطن يدعى خالد عكاش ناجٍ من غيبوبة أصابته بسبب كورونا، عن تجربته مع الغيبوبة والشيء الذي كان يشعر به .

وقال عكاش في حديثه على بودكاست ثمانية:” هذه الأيام الذي يعتقد البعض أنها مرت بسهولة كانت عذاب لا يعلمه إلا رب العباد “، لافتًا أنه دخل في غيبوبة صناعية بسبب كورونا .

وأضاف :” حلمت في الغيبوبة بأحلام يعجز الذكاء الاصطناعي عن تخيلها ومن ضمنها حلمت إنه نزلت هالة من السماء لتحسن وضع المستشفى اللي أنا فيه”، لافتًا أنه في الحلم كان هناك أشخاص تريد إعلان وفاته ولكن طلب منهم أن يصبروا.

وتابع :” حلمت إن الهالة انفجرت واختفت معالم الأرض ونزل أشخاص من الفضاء، وكنت أحس إن يوم القيامة قرب وروحت إلى السماء وقابلت بعض الملائكة في حلمي.”

وأوضح أن الغيبوبة الصناعية تختلف عن الطبيعية، لأن الصناعية يقوم بها الطبيب من أجل أن يشل حركة الجسد عن التحرك وتحريك الأجهزة الموجودة في كامل الجسد .