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الزعاق يوضح تسميات أمطار آخر القيظ في دول الخليج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نوه خالد الزعاق، خبير الطقس، بالتسميات أمطار آخر القيظ في دول الخليج والتي تختلف من بلدان لأخرى.

وأضاف أن الأمطار التي تهطل في آخر موسم القيظ يسميها العامة في اليمن وسلطنة عمان والإمارات بأمطار الخريف لتزامنها مع موسم خراف الثمار، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “تقويم” المذاع على قناة العربية.

ولفت إلى أن الأمطار التي تنزل في فصل الشتاء تسمى بأمطار الربيع وأمطار المراويح، كما تتعدت تسميات في بعض البلدان الأخرى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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