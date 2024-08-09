شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح تسميات أمطار آخر القيظ في دول الخليج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه خالد الزعاق، خبير الطقس، بالتسميات أمطار آخر القيظ في دول الخليج والتي تختلف من بلدان لأخرى.

وأضاف أن الأمطار التي تهطل في آخر موسم القيظ يسميها العامة في اليمن وسلطنة عمان والإمارات بأمطار الخريف لتزامنها مع موسم خراف الثمار، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “تقويم” المذاع على قناة العربية.

ولفت إلى أن الأمطار التي تنزل في فصل الشتاء تسمى بأمطار الربيع وأمطار المراويح، كما تتعدت تسميات في بعض البلدان الأخرى.