شكرا لمتابعة خبر عن ما حقيقة تحول طقس جازان إلى استوائي ؟ المسند يرد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند ، حقيقة تحول طقس منطقة جازان إلى “استوائي” .

وقال المسند خلال مداخلته مع قناة العربية : ” لا يمكن أن نقول أن جازان ستتحول إلى طقس استوائي ، خاصة وأنها منطقة شبه مدارية ، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي في تغير المناخ على أنحاء كرة الأرضية وليس جازان فقط ” .

وتابع : ” ارتفاع الحرارة هي شرارة الصواعق الرعدية ، حيث تبدأ الحرارة في تبخر مياه المحيطات والبحار ، ومن ثم تدفع الكتل الرطبة إلى أجواء جازان ، والتي شهدت كمية هائلة من الأمطار وصلت لأكثر من 100 ملم ” .

وبسؤاله عن توقعاته بشأن حالة الطقس الأسبوع القادم ، أجاب : ” قد تتكرر الأمطار الغزيرة على جازان ، منتصف الأحد والاثنين القادمين ، إضافة إلى أن موسم الغبار يمتد حتى منتصف أغسطس” .

وكانت منطقة جازان ومحافظاتها تعرضت لهطول أمطار غزيرة وجريان سيول جارفة ، مما استدعى استنفار الجهات المختصة لتحذير السكان ومنعهم من دخول الأودية.