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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يٌعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في وفاة شقيقته

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة شقيقته آمنه – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة شقيقتكم آمنه – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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