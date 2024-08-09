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القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في وفاة شقيقته

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة شقيقته آمنه - رحمها الله -.
وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة شقيقتكم آمنه - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية سمو ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة شقيقته آمنه - رحمها الله -.
وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة شقيقتكم آمنه - رحمها الله - وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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