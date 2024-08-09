شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد"ينبه من أمطار على جازان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

