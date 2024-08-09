وفاة والد الزميل بدر الجبل

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله اليوم، والد الزميل بدر الجبل‏، وسيصلّى عليه بعد صلاة المغرب في جامع ابن باز بمحافظة تيماء.

أسرة "الخليج 365" تتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل بدر الجبل وكافة أسرته، سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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