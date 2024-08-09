شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق التقدم والازدهار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق التقدم والازدهار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#القيادة تهنئ رئيس #كوت_ديفوار بذكرى استقلال بلاده#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 7, 2024
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برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.