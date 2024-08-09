شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز 4 ملايين ريال.. انطلاق تصفيات مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

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مسابقة حفظ القرآن

جوائز المسابقة

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 5 - 17 صفر 1446هـ.وتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة، وتبذل لها الإمكانات كافة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.المتسابقون في فروع المسابقة الخمسة وهي:الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية "روايةً ودرايةً" مع حسن الأداء والتجويد.الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.الفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.الفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.ورصدت للفائزين جوائز مالية تبلغ أربعة ملايين ريال.وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء المسلمين للإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله في دول العالم، وربط الناشئة بالقرآن الكريم.