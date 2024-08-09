شكرا لقرائتكم خبر عن بين الرفض والقبول.. خلل فني يربك منقولي تجمع الشرقية للقابضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ ”اليوم“، أن عطل فني في منصة نقل الموظفين، تسبب في إرسال رسالة «تم رفض العرض الوظيفي»، المقدم لمنسوبي تجمع الشرقية الصحي، المنقولين إلى شركة الصحة القابضة، مؤكدًا تدارك الخطأ، وتعديل الحالة على الموقع إلى «شكرًا لقبول العرض الوظيفي».

يأتي ذلك بعد حالة الجدل التي ثارت بين الموظفين خلال اليومين الماضيين، إضافةً إلى استيائهم من بسبب تباين العروض المقدمة، وعدم وضوح المعايير التي جرى الاستناد عليها في تقديم العروض، وكذلك عدم وجود سلم وظيفي معلن للاستناد عليه.

من جهته، أكد تجمع الشرقية الصحي، إصلاح الخلل التقني، وعدم تغيير حالة القبول أو الرفض في العروض المقدمة، لافتًا إلى حرصه على استقبال استفسارات الموظفين، عبر التواصل مع مركز الاتصال، من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، أو من خلال زيارة مراكز العناية بالموظفين في أوقات الدوام الرسمي، من الأحد إلى الخميس. تحديد مدة العقد

بدورهم، وصف عدد من الموظفين تحديد مدة العقد بسنتين ب ”غير المفهومة“، وأن ليس لها سبب واضح، مشيرين إلى تعرضهم إلى التضليل - بحسب وصفهم -، فيما يتعلق بحافز الانتقال، خاصةً أنه ليس حافزًا، بل منصوص عليه نظامًا وليس استثناءً.

وأشاروا إلى أن الاعتماد على معيار الراتب لم يراع الخبرات الوظيفية وكذلك المؤهلات الدراسية.

وطالب الموظفين، بإدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، وزيادة الشفافية في تباين الرواتب، وضمان تجديد العقود تلقائيًا، وتحسين نظام الإجازات وساعات العمل، ووضع سلم وظيفي عادل وشامل؛ وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في التشغيل الذاتي. تقليص الفجوة بين الرواتب

وأشاروا إلى ضرورة دمج بدل التفرغ مع الراتب الأساسي لموظفي الخدمة المدنية من أخصائيين وفنيين وجميع موظفي الكادر الصحي؛ وذلك بهدف تقليص الفجوة الكبيرة بين الرواتب وضمان العدالة بين الموظفين الذين يؤدون نفس المهام ويخضعون لنفس ساعات العمل.

وأكدوا أهمية الشفافية والإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى التباين الكبير في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، رغم تساوي المستوى والدرجة وساعات العمل، مشددين على أهمية توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بنظام الرواتب لضمان الفهم الواضح والعادل للجميع.

ولفتوا ضرورة توضيح مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء عقودهم المؤقتة لمدة 24 شهرًا، مع توفير رؤية واضحة وصريحة حول إمكانية تجديد العقود تلقائيًا وضمان الأمان الوظيفي لجميع الممارسين الصحيين.