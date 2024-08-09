شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد النبوي يلقي خطبة الجمعة في جامع الملك فيصل بإسلام آباد والان نبدء بالتفاصيل

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حفظ حقوق الناس

الدمام - شريف احمد - ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، د. صلاح بن محمد البدير خطبة الجمعة في جامع الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم بحضور 200 ألف مصل تقريباً.وتحدث عن أهمية الجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، والحرص على أن يكون المسلمون إخواناً متواصلين في الله متعاونين على البر والتقوى.وحذر من دعاة الضلال والانحلال و الفساد والإلحاد و الفرقة والشقاق، مؤكدا ضرورة الأخذ بالحكمة والاعتدال والوسطية. كما أوصى المصلين بالمرحمة، موضحاً أنها صفة عظيمة وقربة جليلة.وشدد الشيخ البدير على كف الأذى، وأنه من أفضل الخصال في الإسلام، وأهمية حفظ حقوق الناس التي من أعظمها الدماء لشدة أمرها وجلالة شأنها وكثير خطرها.