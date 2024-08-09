شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الشرقية: لم يتم تغيير حالات القبول أو الرفض على العروض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد تجمع الشرقية الصحي أنه لم يتم تغيير أي من حالات القبول أو الرفض على العروض، وأن الخلل التقني الذي حدث قد تم إصلاحه بالكامل.

وأشار التجمع في بيان له اليوم، الى حرصه على استقبال كافة استفسارات الموظفين المتعلقة بعروض الانتقال، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية.

ودعا التجمع الموظفين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 0138043332 من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، أو زيارة مراكز العناية بالموظفين في أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس.