شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الأمير متعب بالجوف يُجري أول جراحة باستخدام الروبوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي متخصص في وحدة المفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف عضو تجمع الجوف الصحي ، ولأول مرة على مستوى المناطق الشمالية ، من إجراء عدد من العمليات الجراحية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام الروبوت الآلي.

ويوفر الروبوت قراءات دقيقة لزوايا المفصل وحجم المفصل بدقة عالية ، مما يتواءم مع رسالته في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى المستفيدين .

وذكر تجمع الجوف الصحي ، إن استخدام الروبوت الآلي (ROSA)، في جراحة استبدال المفاصل يتيح معاينة المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد قبل أي تدخل جراحي في الركبة أثناء العملية ودون استخدام أية أشعة مقطعية قبل العملية ،مضيفاً أن استخدام الروبوت يمكّن الجراحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة .

والجدير بالذكر أن مستشفى الأمير متعب بالجوف قفز في تطويراته الجراحية إلى مستوى آخر من التجهيزات ، خاصة في جراحة استبدال مفصل ، حيث يوفر أحدث التقنيات الطبية الآمنة للعمليات الجراحية ،باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا .