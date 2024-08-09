شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات متواصلة لمهربي المخدرات في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 585 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة مهربي المخدرات وفي قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 24 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وجرى تسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص. كيفية الإبلاغ عن مهربي المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

