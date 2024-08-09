شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بالبيان الثلاثي لوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وتؤكد المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وتشدد المملكة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.
وتؤكد المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وتشدد المملكة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.