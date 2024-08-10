شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل شبان عند رؤيتهم لمسن يؤدي العرضة بمفرده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ، لردة فعل عددًا من الشباب أثناء مشاهدتهم لمسن يؤدي العرضة على جانب أحد الطرق .

وأظهر المقطع ، المسن يُؤدي العرضة بجوار سيارته ، ليصادف مرور الشباب بسيارتهم ، ليشاركوا المسن في تأدية العرضة .

وقال أحد الشباب خلال المقطع المتداول : ” ألاقي شايب ماسك الخط يعرض ، نزلوا يالا يا شباب خلينا نشاركه ” ، في مشهد نال على إعجاب النشطاء .

وحظى المقطع بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” الشايب مستأنس عشان تجمع الغيوم والتي تبشر بالمطر من فينا ما يفرح بالمطر” ، “ما شاء الله عليهم رايقين” ، “وش الخبر الي خلاه يوقف السياره ويعرض لحاله ،الله يسعده يارب ويسعدهم” .