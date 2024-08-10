"الخليج 365" ترصد مشاهد خلابة للضباب المتموج من قمم جبال النماص

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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت عدسة "الخليج 365" مشاهد الضباب المتموج عصر اليوم الجمعة من قمم الجبال بمحافظة النماص.

وتشهد محافظة النماص ومراكزها هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة؛ إذ تهطل الأمطار عليها، ويغطي سماءها الضباب والسحاب بشكل كثيف.

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