شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية: المملكة ترحب بالبيان المشترك بشأن وقف إطلاق النار في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمرو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.