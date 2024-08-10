السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.202 سلة غذائية في عدة مديريات بمحافظة تعز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.202 سلة غذائية في مديريات المعافر والشمايتين والمواسط بمحافظة تعز، استفاد منها 8.414 فردًا بواقع 1.202 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.

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