السعودية | بيع صقرين بـ 170 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت، مساء اليوم، أولى ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وشهدت الليلة الأولى حضوراً كبيرأ من الصقارين والمهتمين بهذا الموروث العريق، وتم خلالها بيع صقرين بمبلغ 170 ألف ريال، وكانت البداية مع الصقر الأول فرخ حر من إنتاج مزرعة فاير فالكون البولندية، وبيع بمبلغ 65 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثاني من المزرعة ذاتها، وبيع بمبلغ 105 آلاف ريال.

ويوفر المزاد منصةً عالمية موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من شتى أنحاء العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.

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