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السعودية | وزارة الخارجية تعرب عن تعازي ومواساة المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن صادق التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية إثر حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو، مما أسفر عن وفاة العشرات.

 

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب البرازيل حكومةً وشعباً في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وذويهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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