السعودية | المركز السعودي لزراعة الأعضاء: المازني توفي دماغياً قبل عملية التبرّع بأعراض مفاجئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني أثناء عملية التبرّع، وأهاب بالجميع تحرّي الدقة في نقل الأخبار.

وأضاف: «نؤكد حرص المركز وكفاءة القطاع الصحي والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء ضمن إجراءات وحوكمة تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى».

وتقدم المركز بأحر التعازي والمواساة لعائلة تركي المازني الذي توفي دماغياً بعد أعراض مفاجئة، لتحقق عائلة تركي رغبته قبل وفاته بالتبرّع بأعضائه لينقذ حياة 3 مرضى وإعادة الأمل إليهم.

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