السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 5.551 فرداً بواقع 793 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.

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