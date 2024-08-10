اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 793 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 5.551 فرداً بواقع 793 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا