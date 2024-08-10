شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي البرازيل في ضحايا سقوط الطائرة بولاية ساوباولو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن صادق التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية إثر حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو.

وأسفر الحادث عن وفاة العشرات. ضحايا سقوط الطائرة بولاية ساوباولو وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب البرازيل حكومةً وشعباً في هذا المصاب الجلل.

وعبرت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين وذويهم. مقتل جميع الركاب وكان صرح مسؤولون رسميون أنه لا يوجد ناجون بعد تحطم طائرة على متنها 62 شخصًا في ولاية ساو باولو البرازيلية.

ووفقا لشركة الطيران "فويباس"، كان يوجد على متن الطائرة 58 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.