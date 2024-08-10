شكرا لقرائتكم خبر عن نافيًا ما يتداول.. "مركز زراعة الأعضاء" يكشف حقيقة وفاة تركي المازني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما يُتداول حول وفاة تركي المازني - رحمه الله - أثناء عملية التبرّع.

ويهيب المركز تحرّي الدقة في نقل الأخبار، مؤكدًا حرص المركز وكفاءة القطاع الصحي والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء.



حقيقة وفاة تركي المازني

وبين أن هذا الالتزام يأتي ضمن إجراءات وحوكمة تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى.

ويتقدم المركز بأحر التعازي والمواساة لعائلة تركي الذي توفي دماغيًا بعد أعراض مفاجئة، لتحقق عائلة تركي - رحمه الله رغبته قبل وفاته بالتبرّع بأعضائه لينقذ حياة 3 مرضى وإعادة الأمل إليهم.

