شكرا لمتابعة خبر عن زراعة الأعضاء: تركي المازني توفي بعد أعراض مفاجئة ولا صحة لوفاته اثناء التبرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حقيقة ما تم تداوله عن وفاة المغفور له بإذن الله تركي المازني، مؤكدة أنه لم يتوفى أثناء عملية التبرع.

ونشر المركز في بيان له قائلًا: “ينفي المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني رحمه الله أثناء عملية التبرع، ويهيب المركز تحري الدقة في نقل الأحبار:”.

وتابع في بيانه:” كما نؤكد حرص المركز، وكفاءة القطاع الصحي، والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء، ضمن إجراءات وحوكمة، تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى”.