طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى هذا التوقيت

طقس المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.