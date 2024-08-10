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طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى هذا التوقيت

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

طقس المدينة المنورة

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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