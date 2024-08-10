السعودية | “الهلال الأحمر” يختتم ورشة “الوعي بالمخاطر” بمشاركة ٤٠ ممارسا من ١٧ جمعية وطنية ودوليةُ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس برنامج ورشة “الوعي بالمخاطر والسلوك الأكثر أمانًا” الموجه ل ٤٠ ممارساً ينتمون إلى ١٧ جمعية وطنية إسعافية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وركزت محاور الورشة التي أقيمت بأبها على مدى خمسة أيام على سلامة وأمن الموظفين والمتطوعين، من خلال تقليل الأضرار أثناء الاستجابة الإنسانية، والوفاء بالمهام الإنسانية لمساعدة الفئات المتضررين، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الاستعداد.

وأثرت الموضوعات المقدمة حصيلة المستهدفين من مسعفي ومتطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي العاملين بالميدان في سياق النزاعات، الذين يدعمون السلطات الوطنية لتقديم المساعدة بما في ذلك الإغاثة الغذائية والخدمات الصحية والإسعافية للسكان المتضررين، والجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع هذه الملفات، والجمعيات الوطنية التي تتعامل مع حالات النزاعات ومخلفات التلوث الناتج عنها.

يشار إلى أنّ الورشة هي الأولى من نوعها التي تقام في المملكة على مستوى الجمعيات الوطنية، فيما يتعلق بالوعي بالمخاطر والسلوك الأكثر أمانًا.

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