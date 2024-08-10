السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 7 وحتى 13 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة 6 عمليات جراحية للقلب المفتوح، و6 عمليات للقسطرة القلبية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.

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