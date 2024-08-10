السعودية | الخارجية الأمريكية : السعودية شريك أمني مهم لأميركا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن السعودية شريك أمني مهم لأميركا، كما أنها شريك رئيسي في السعي إلى حل دائم للصراع في اليمن.

وتشدد واشنطن على أن السعودية شريك استراتيجي أمني في المنطقة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي استمرت على مدى ثمانية عقود من العمل المشترك تعزز المصالح المشتركة وفقا لـ “العربية”.

إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية إلى السعودية.

وفي سياق متصل، أفادت رويترز نقلاً عن مسؤول أمريكي في الكونغرس بأن إدارة بايدن أبلغت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، مشيراً إلى أن المبيعات الدفاعية قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، وفقاً لـ”رويترز”.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن السعوديين أوفوا بالاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء به من جانبنا، مضيفا أن بيع الأسلحة سيعود إلى النظام المعتاد ذاته عبر إخطار الكونغرس واستشارته.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، قد أفادت في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأنه من المتوقع رفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على بيع “الأسلحة الهجومية” إلى السعودية، في الأسابيع المقبلة.

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