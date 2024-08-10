شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".
وتابعت: "تؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة خلال أداء صلاة الفجر".
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".
وتابعت: "تؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".
قصف مدرسة التابعيناستشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة خلال أداء صلاة الفجر".