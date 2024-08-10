شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: احذروا ممن يدس السم في العسل بيننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من حسابات تزرع الفتنة وتسبب المشاكل.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس: “لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شد وجذب في سوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية …و إساءات كثيرة… وحسيت من واجبي أن انبه كل إخواني وأخواتي في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة”.

وأضاف: “يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبب المشاكل … نجاح أي شخص أو بلد في الخليج هو نجاح للخليج كله … نجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر او الكويت هو نجاح للمملكة والعكس صحيح”.

وتابع: “الواحد يفرح إذا زار دبي مئات الملايين أو الدوحة او باقي الخليج لأن ذلك ينعكس على المملكة أيضا وإذا زار المملكة مئات الملايين فهو مصلحة دبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط وأبو أبوظبي وكل خليجنا الواحد… المنافسة جميلة و مطلوبة لأنها ترفع من المستوى والجودة… أنا شخصيا إذا زرت أي دولة خليجية احس إني في بيتي وألقى كل ترحاب وكرم ضيافة وأيضا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكل خليجي وعين فراش وعين لحاف”.

واستطرد: “احنا في وقت تلاحمنا وتكاتفنا قوة لنا وضرورة… أرجوكم احذروا ممن يدس السم في العسل بيننا لاهداف واضحة… حفظ الله خليجنا عامر مزدهر آمن وحفظ الله قادتنا الكرام وسدد خطاهم آمين”.