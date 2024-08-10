انطلاق المؤتمر الدولي "24 فنتك" بمشاركة رواد وخبراء القطاع المالي عالميًا

تنطلق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية"24 فنتك" خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2024م، في مركز واجهةة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يقام باستضافة برنامج تطويرالقطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية،وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف".

وتوفر النسخة الافتتاحية من المؤتمر منصةً لكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العالميين والشركات العالمية في القطاع المالي، للتركيز على أبرز المواضيع التي تؤثر على رحلة تحول قطاع التقنية المالية في المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، ويستضيف "فنتك 24" نخبة من المتحدثين في القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية، بمن فيهم رئيس برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما يستضيف المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الرواد والخبراء في القطاع المالي من الجهات الحكومية، بما في ذلك رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبد العزيز البوق؛ والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي؛ ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي الأستاذ يزيد النفجان؛ وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية والأبحاث الأستاذ يزيد الدميجي؛ والرئيس التنفيذي لفنتك السعودية الأستاذ نزار الحيدر.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، حيث يقدم أكثر من 175 ساعة من المحتوى المتخصص الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. وتشمل المواضيع المطروحة الحوكمة والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني والتوافق العالمي والابتكار في المدفوعات.

وتشتمل النسخة الافتتاحية من مؤتمر 24فنتك على أربع منصات تستضيف الجلسات الرئيسة والنقاشات التفاعلية، بالإضافة إلى الإعلان عن أبرز الإطلاقات في القطاع التي تستكشف فرص الاستثمار وتسلط الضوء على الشركات الناشئة والتقنيات والأوساط الأكاديمية.

إلى جانب ذلك، يحتضن منتدى مسار المستقبل مركزاً للمناقشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، في حين يلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب.

كما تكشف منصة تقنية 24° عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

كما يحتوي المؤتمر على منطقة فنتك للشركات الناشئة التي تعتبر بيئة تفاعلية للتواصل، وساحة حوارية للنقاش، ومجال تنافسي للعروض،حيث تُقام بالتزامن مع برنامج المستثمرين، وهو الوجهة الأمثل لاكتشاف الفرص الواعدة والالتقاء برواد الأعمال البارزين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ نزار الحيدر، الرئيس التنفيذي لفنتك السعودية: "يسرنا في فنتك السعودية المشاركة في تنظيم24فنتك ، حدث محوري يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية في أن تكون في طليعة المناقشات العالمية في الخدمات المالية، يُعد 24فنتك خطوة مهمة في تطوير قطاع التقنية المالية ويتماشى مع رؤيتنا في جعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للتقنيات المالية".

ويأتي إطلاق مؤتمر 24 فنتك بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد الدور المحوري للقطاع في تحقيق التحول الاقتصادي، حيث يستقطب المؤتمر أبرز الجهات الداعمة لأهداف الرؤية على مستوى القطاع.