شكرا لمتابعة خبر عن محامي: نظام مكافحة الفساد الجديد لا مجاملات ولا محاباة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي عاصم العيسى، سابقا إذا اشتكى مواطن من إساءة معاملة موظف لا يؤخذ حقه، واليوم وفق نظام مكافحة الفساد الجديد لا مجاملات ولا محاباة، فالجميع محاسب.

وأشار خلال ظهوره في على قناة الإخبارية إلى أن المملكة أصبحت تحقق مراتب عالمية في تصنيفات مكافحة الفساد.

وأضاف قائلاً “كل هيئة أصبحت مستقلة، وهذا يعزز الدور الفاعل لمسيرة المملكة في مكافحة الفساد، حيث أعطاها النظام كثير من الوسائل للتحري وجمع المعلومات”.

وتابع “في السابق، لما كان مواطن يريد أن يشتكي من سلوك موظف فاسد، كان يذهب إلى المدير أو الوزير والذي يحيلها إلى مدير الموظف، وفي العادة يتم مجاملة بعض، بينما السمة الحالية لهذه الهيئة استقلاليتها عن أي إدارة أو هيئة أو وزارة”.