شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل متباهيًا بالمنطقة :من اللي يقول إن النجوم في السماء بس؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد عن فخره بجمال منطقة حائل الساحر والتي بدت كمدينة الأضواء حيث شبه نورها بالنجوم

وبدت حائل في المقطع المنتشر بكثافة ،كمدينة الأضواء الساحرة التي لا تخبو أنوارها ، وفيه تجد لليل سحر آخر مختلف حيث تضئ بمجموعة من الأضواء النابضة بالحياة والتي تضفي عليها رونقاً خاصاً يميزها.الأمر الذي دفع أمير حائل بأن يعلق على ذلك المشهد الرائع بقوله ” من اللي قال إن النجوم في السما بس ”

وقال الأمير عبد العزيز بن سعد متباهيًا بمنطقة حائل في مقطع انتشر على نطاق واسع :”من اللي يقول إن النجوم في السماء بس؟”

ومنطقة حائل من المناطق التي تتمتع بمميزات طبيعية خلابة إضافة إلى تنوع تضاريسها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في جعل الرالي تجربة فريدة ولافتة للأنظار.

‎تعمل منطقة حائل بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، على تحقيق التوافق والتناغم مع برامج رؤية المملكة 2023. وهناك تعاون وثيق مع وزارة السياحة لطرح فرص استثمارية متنوعة في مجال السياحة. وتأتي هذه الفرص في إطار تطوير البنية التحتية لجعل منطقة حائل وجهة سياحية متميزة من جميع الجوانب.