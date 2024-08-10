ملتقى السلامة المرورية يناقش تحسين مستوى التنقل داخل المدن

اختتمت أمس فعاليات وأعمال الملتقى الأول لمهندسي السلامة المرورية بالقطاع البلدي والتي انطلقت مطلع هذا الأسبوع و استمرت لمدة 5 أيام بمقر وزارة البلديات والاسكان بالرياض. ويهدف الملتقى الى تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين بالشأن المروري في القطاع البلدي ومناقشة العديد من المواضيع والتحديات ذات العلاقة، وذلك ضمن أهداف الوزارة لرفع مستوى السلامة بالطرق الحضرية وتحسين تجربة التنقل داخل المدن السعودية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة الطموحةبهذا الشأن. وقد اختتم الوكيل المساعد للمشاريع عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بوزارة البلديات المهندس سلطان آل مشهور الملتقى بالشكر والتقدير للمشاركين راجيا المولى لهم دوام التوفيق والسداد.



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